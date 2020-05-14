- Hafter milislerine ait lojistik araçların etkisiz hale getirildiği görüntüler yayınlandı - Son Dakika

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı hava kuvvetleri, başkent Trablus 'un çevresindeki bulunan Hafter milislerine destek için gönderilen lojistik araçlarını hedef aldı. Lojistik araçları, hedef alınmasının ardından etkisiz hale getirildi. Lojistik araçların hedef alındığı anlar ise saniye saniye görüntülendi.

TRABLUS - Libya 'da Hafter milislerine ait lojistik araçların, hükümet güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüler yayınlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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