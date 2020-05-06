Hafter milislerinin başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil öldü - Son Dakika

Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un güneyine düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyindeki sivil yaşam alanlarına roketli saldırı düzenlediğini bildirdi.

Roketin başkentin güneyindeki El-Hadba bölgesindeki bir eve isabet ettiğini ifade eden Haşimi, evde bulunan çiftin yaşamını yitirdiğini, oğullarının ise ağır yaralandığını kaydetti.

Hafter milislerinin özellikle de başkent Trablus'un Hallatat, Suk el-Cuma ve Hadba gibi güney bölgelerine ocak ayından bu yana fırlattığı yüzlerce roket nedeniyle onlarca sivil hayatını kaybetti, içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi de yaralandı.