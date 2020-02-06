Hafter milislerinin başkente saldırılarında bir sivil öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter milislerinin başkente saldırılarında bir sivil öldü - Son Dakika

Hafter milislerinin başkente saldırılarında bir sivil öldü

6 saat önce

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı, başkent Trablus'un güneyindeki bir bölgeye roket düşmesi sonucu 1 sivilin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını duyurdu.

Hafter milislerinin başkente saldırılarında bir sivil öldü, System.String[]

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı, başkent Trablus'un güneyindeki bir bölgeye roket düşmesi sonucu 1 sivilin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Emin el-Haşimi yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentin güneyindeki El-Hadba el-Bedri bölgesine düzenlediği roket saldırısının yine sivilleri hedef aldığını kaydetti.

Bir sivilin öldüğü, 2'sinin de yaralandığı son saldırıyla birlikte Hafter'in Trablus'a düzenlediği saldırılarda, son bir hafta içinde 6'sı çocuk en az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'daki çığ faciasına bu kare damga vurdu! Yürek burkan görüntü
Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 08:35:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafter milislerinin başkente saldırılarında bir sivil öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]