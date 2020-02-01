Hafter milislerinin başkentin güneyinde bir mahalleye saldırısında 1 kişi öldü - Son Dakika
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Hafter milislerinin başkentin güneyinde bir mahalleye saldırısında 1 kişi öldü

23 dakika önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentin güneyindeki el-Kerimiye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Hafter milislerinin başkentin güneyinde bir mahalleye saldırısında 1 kişi öldü, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentin güneyindeki el-Kerimiye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin yürüttüğü Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, Hafter milislerinin el-Kerimiye'yi bombaladığı açıklandı.

UMH'nin açıklamasında, düşen bomba nedeniyle bir otomobilin alev alma anına dair fotoğraflar paylaşıldı.

Öte yandan, Burkan el-Gadab Operasyonu sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin saldırıları nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin ağır yaralandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, önceki gün BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı sunumda, Libya'da "ateşkesin sadece adının olduğunu" ve 110'un üzerinde ateşkes ihlali kaydettiklerini açıklamıştı.

Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:46 Kaynak: AA
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