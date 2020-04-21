Hafter milislerinin füzeli saldırısında 5 sağlık görevlisi yaralandı - Son Dakika

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde iki sahra hastanesine düzenlediği füze saldırısında 5 sağlık görevlisi yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerince yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Hafter milislerinin Vadi er-Rabi'deki 2 sahra hastanesini Grad füzeleriyle vurduğu belirtildi. Saldırıda 5 sağlık görevlisinin yaralandığı aktarıldı.

UMH askeri birlikleri, 25 Mart'tan itibaren "sivillerin hayatını korumak için" savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve "Barış Fırtınası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı.

Hükümet güçleri, 13 Nisan'da ülkenin batısındaki 8 yerleşim yerinden Hafter milislerini çıkartarak, yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlediklerini duyurmuştu.

Hafter milisleri, cephede yaşadıkları kayıpların ardından başkentin yerleşim bölgelerine roket ve top atışı gerçekleştirmiş, bu saldırılarda sivil can kayıplarının yanı sıra, hastaneler de hedef alınmıştı.