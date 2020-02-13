Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket... - Son Dakika

Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket...

6 saat önce

Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırısında 1 kadın öldü, 3 kişi yaralandı.

Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket..., System.String[]

Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırısında 1 kadın öldü, 3 kişi yaralandı

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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