Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket... - Son Dakika

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Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket...
6 saat önce
Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırısında 1 kadın öldü, 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:08 Kaynak: AA
Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırısında 1 kadın öldü, 3 kişi yaralandı
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