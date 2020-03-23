Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli... - Son Dakika

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Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli...
6 saat önce
Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli saldırıda 2 yabancı çalışan hayatını kaybetti.
Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli saldırıda 2 yabancı çalışan hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:22 Kaynak: AA
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