Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli... - Son Dakika

Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli...

6 saat önce

Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli saldırıda 2 yabancı çalışan hayatını kaybetti.

Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli..., System.String[]

Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli saldırıda 2 yabancı çalışan hayatını kaybetti.

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:22 Kaynak: AA

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