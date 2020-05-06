Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Ebu Selim bölgesine düzenlediği... - Son Dakika

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Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor

Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı