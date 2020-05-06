Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Ebu Selim bölgesine düzenlediği... - Son Dakika

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Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Ebu Selim bölgesine düzenlediği...
6 saat önce
Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Ebu Selim bölgesine düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Ebu Selim bölgesine düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 10:12 Kaynak: AA
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