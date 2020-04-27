Hafter milislerinin roketli saldırısında bir anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Hafter milislerinin roketli saldırısında bir anne ve oğlu hayatını kaybetti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un doğusundaki Garabulli kentine düzenledikleri roketli saldırı sonucu bir anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un doğusundaki Garabulli kentine düzenledikleri roketli saldırı sonucu bir anne ve oğlu hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Hafter milislerinin başkentin 65 kilometre doğusundaki Garabulli kentine roketli saldırı düzenlediği duyuruldu. Açıklamada roketin bir eve isabet etmesi sonucu Hadra Selim adındaki kadın ve oğlunun yaşamını yitirdiği, saldırıda evde bulunan 3 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Hafter milisleri, dün Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesindeki bir camiye havan topu fırlatmış, ramazan ayının birinci gününde ise yine aynı bölgeye düzenledikleri roketli saldırı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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