Hafter milislerinin saldırılarının ardından Trablus'taki Mitiga Havalimanı boşaltıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter milislerinin saldırılarının ardından Trablus'taki Mitiga Havalimanı boşaltıldı - Son Dakika

Hafter milislerinin saldırılarının ardından Trablus'taki Mitiga Havalimanı boşaltıldı

6 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı, Halife Hafter milislerinin saldırılarının ardından boşaltıldı.

Hafter milislerinin saldırılarının ardından Trablus'taki Mitiga Havalimanı boşaltıldı, System.String[]

Libya'nın başkenti Trablus'un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı, Halife Hafter milislerinin saldırılarının ardından boşaltıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar tamamen durduruldu.

Havalimanının boşaltılarak personelin evlerine gönderildiği ve uçuşların başkent Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata Havalimanı'na kaydırıldığı belirtildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Mitiga Havalimanı'nı şubat başından bu yana defalarca hedef aldı.

Havalimanına son olarak salı günü düzenlenen roketli saldırıda, alanda boş durumda bulunan Libya hava yolu şirketleri Burak Air ve Afriqiyah Airways'e ait 2 yolcu uçağı isabet alarak kullanılmaz hale gelmişti. Saldırılar nedeniyle durdurulan uçuşların, akşam saatlerinde tekrar başladığı açıklanmıştı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:14 Kaynak: AA
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