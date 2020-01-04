Hafter milislerinin saldırısı altındaki Trabluslular Mehmetçiği bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter milislerinin saldırısı altındaki Trabluslular Mehmetçiği bekliyor - Son Dakika

Hafter milislerinin saldırısı altındaki Trabluslular Mehmetçiği bekliyor

6 saat önce

Başkentin sembolik Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalılar Tezkere kararını kutlayan Libyalılar Libya Petrol Sahası çalışanı Ali Karavan ile röportaj Libya Sivil Devlet Derneği üyesi Cemal Titi ile röportaj Libyalı ziraat mühendisi Mahmud Durgam ile röportaj Libya'da darbeci General...

Başkentin sembolik Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalılar

Tezkere kararını kutlayan Libyalılar

Libya Petrol Sahası çalışanı Ali Karavan ile röportaj

Libya Sivil Devlet Derneği üyesi Cemal Titi ile röportaj

Libyalı ziraat mühendisi Mahmud Durgam ile röportaj

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı milislerin 10 aydır devam eden saldırısı altında yaşayan Trabluslular, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin "korkularını giderdiğini" ve sokaklarda "zılgıt ve havai fişekle kutlandığını" anlattı.

Libya Petrol Sahası çalışanı Ali Karavan (34), başkentin sembolik Şehitler Meydanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki mutabakat zaptı ve askeri anlaşmayı tarihi bir adım olarak niteleyerek, "Tarih 27 Kasım'ı, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat zaptlarını, 'Libya'ya binlerce yıl kazandırdı' diye hatırlayacak. Bu tarih, inşallah Türkiye Cumhuriyeti ve bizim torunlarımızın torunlarınca anılmaya devam edecek. Tarih işte kendini tekrar ediyor." diye konuştu.

Libya Sivil Devlet Derneği üyesi Cemal Titi (60) de "Şiddetli saldırılara karşı nefsi müdafaa yapan Libya halkının yanında durmak için cesurca ve tarihi bir duruş sergileyen Türk devleti ve halkına" teşekkür etti.

Libyalı ziraat mühendisi Mahmud Durgam (42) BM ve BMGK tarafından Libya'nın yasal temsilcisi olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) istediği dost ülkeyle istediği anlaşmaya imza atabileceğine dikkati çekti.

Hafter milislerinin saldırısı altındaki Trabluslular Mehmetçiği bekliyor

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:11 Kaynak: AA
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