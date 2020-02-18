Hafter milislerinin saldırısı sonucu Trablus Limanı'nda büyük hasar oluştu - Son Dakika

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bugün saldırı düzenlediği Trablus Limanı'nda büyük hasar meydana geldiğini bildirdi.

UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerinin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıda bazı ticaret gemileri hasar gördü.

Açıklamada, gemilerin yanı sıra vatandaşlara ait malların da büyük ölçüde zarar gördüğü kaydedildi.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, bugün Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenlemişti.