Hafter milislerinin Trablus'a roketli saldırı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter milislerinin Trablus'a roketli saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Hafter milislerinin Trablus'a roketli saldırı: 1 ölü

6 saat önce

Libya'da darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'un doğusundaki bir çiftliğe düzenlenen roket saldırısı sonucu bir sivil hayatını kaybetti.

Hafter milislerinin Trablus'a roketli saldırı: 1 ölü, System.String[]

Libya'da darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'un doğusundaki bir çiftliğe düzenlenen roket saldırısı sonucu bir sivil hayatını kaybetti.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, başkentin doğusundaki el-Baiş bölgesinde bir çiftliğe düşen roket sonucunda 50 yaşlarında bir sivilin öldüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden sivilin çiftlikte ağaçları suladığı sırada roket saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Hafter'e bağlı milisler bu hafta başından itibaren Trablus'a yönelik roket saldırılarını artırdı. Trablus'un çeşitli sivil bölgelerine 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen roket saldırısı sonucu toplam 2 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı. Trablus Üniversitesinin güneyine düşen roket ise 5 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Halife Hafter, Trablus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir, ağabeyinden üniversiteye hazırlık kitaplarını istemiş
Hayırsever iş insanı Necat Nasıroğlu, 2. Geleneksel Doğum Günü Programında anıldı İtalyan gazeteden dikkat çeken Türkiye makalesi: Hafter'in ilerleyişini durdurdu Hafter'den Libya'daki ateşkes sürecine açık tehdit

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 07:23:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafter milislerinin Trablus'a roketli saldırı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]