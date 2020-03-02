Hafter milislerinin Trablus'a roketli saldırısında bir çocuk öldü - Son Dakika
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Hafter milislerinin Trablus'a roketli saldırısında bir çocuk öldü

1 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'un güneyine düzenlenen roketli saldırıda 10 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Hafter milislerinin Trablus'a roketli saldırısında bir çocuk öldü, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'un güneyine düzenlenen roketli saldırıda 10 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Trablus merkezli Panorama TV'nin haberine göre, darbeci Hafter'e bağlı milisler, bu gece Trablus'un güneyindeki Tarik eş-Şuk bölgesine roketli saldırı düzenledi.

Bir eve isabet eden roket nedeniyle 10 yaşındaki 1 çocuk hayatını kaybetti. Aynı aileden 4 kişinin de yaralandığı saldırıda, evde büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Hafter milisleri geçen cuma günü 25'i Trablus'un dışa açılan tek kapısı olan Mitiga Havalimanı'na olmak üzere Trablus'a 60'tan fazla roket fırlatmıştı. Bir okula da isabet eden roket nedeniyle okulda maddi zarar oluşmuş, hafta sonu tatili olması nedeniyle ölen veya yaralanan olmamıştı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:48 Kaynak: AA
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