Hafter milislerinin Trablus'a roketli saldırısında 1 sivil öldü - Son Dakika

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'ta iki mahalleyi hedef alan saldırılarında 1 sivil öldü, 4'ü yaralandı.

Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin başkentin batısındaki Kirkariş bölgesinde sivil yerleşim alanını roketle vurduğunu belirtti.

Meci, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Trablus'un güneyindeki Ebu Selim Belediye Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Hafter milislerinin bölgeye düzenlediği roketli saldırıda biri çocuk 2 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, saldırının ayrıca bölgede ciddi hasara sebep olduğu aktarıldı.

Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önerdiği ateşkes teklifini olumlu karşıladıklarını söylemişti.

Ancak Hafter milisleri, buna rağmen saldırılarını sürdürüyor.