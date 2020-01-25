Hafter milislerinin Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter milislerinin Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Hafter milislerinin Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin düzenlediği saldırıda iki kişi yaralandı.

Hafter milislerinin Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin düzenlediği saldırıda iki kişi yaralandı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınır hükümeti UMH'ye bağlı güçlerin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri, başkentin güneyine yönelik rastgele bombardıman düzenledi.

Saldırıda, Hadba bölgesindeki Safva Hastanesi yakınında iki kişi yaralandı.

Trablus'ta gün içinde başkentin güneyindeki cephelerden yoğun çatışma ve patlama sesleri duyuldu.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 19 Ocak'ta Berlin'de konferans düzenlenmişti.

Halife Hafter'e bağlı milisler, ateşkes çağrısının yer aldığı Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinden sonraki saatler içinde ateşkese yönelik ihlallere başlamıştı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı
Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 04:33:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafter milislerinin Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]