Hafter milislerinin Trablus'un yerleşim bölgelerine saldırılarında bir sivil öldü - Son Dakika

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentteki Mitiga Havalimanı çevresine düzenlediği saldırılarda, Fas uyruklu bir sivil öldü, 5 Libyalı yaralandı.

Uluslararası meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Trablus'un dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'nın çevresine Hafter milislerinin Grad füzesiyle düzenlediği saldırıda Fas uyruklu bir sivil hayatını kaybetti.

Füze saldırısı nedeniyle Mitiga Havalimanı'na iniş yapmak isteyen Libya Havayollarına ait bir yolcu uçağı iniş güzergahını değiştirmek zorunda kaldı.

Mitiga Havalimanı yakınındaki Şürfet el-Mellaha bölgesine Hafter milislerinin düzenlediği saldırıda da üç kişi yaralandı. Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Bunun yanı sıra Hafter milislerinin, başkentin güneyine yönelik düzenledikleri bombardımanda Hadba bölgesindeki Safva Hastanesi yakınında iki kişi yaralandı.

Trablus'ta başkentin güneyindeki cephelerden yoğun çatışma ve patlama sesleri duyuldu.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 19 Ocak'ta Berlin'de konferans düzenlenmişti.

Halife Hafter'e bağlı milisler, ateşkes çağrısının yer aldığı Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinden sonraki saatler içinde ateşkese yönelik ihlallere başlamıştı.