Hafter Mısır'da yetkilerle görüşecek - Son Dakika

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Mısır'da yetkililerle görüşecek.

Mısır'da yayın yapan El-Yevm es-Sabi gazetesinin Libyalı üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre, akşam saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelecek olan Hafter, bazı temaslarda bulunacak.

Görüşmelerde " Türkiye'nin Libya'ya askeri müdahalesi" en önemli gündem maddesi olacak.

Ayrıca iki ülke arasındaki sınır güvenliği ve düzensiz göçmenler meseleleri de masaya yatırılacak.

5+5 formatındaki müzakerelerin tekrar başlaması konusu da ele alınacak.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ile 5 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı telefon görüşmesinde Halife Hafter'i desteklediklerini söylemişti.