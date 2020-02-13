Hafter, Mitiga Havalimanı'nı BM'ye kapattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hafter, Mitiga Havalimanı'nı BM'ye kapattı - Son Dakika Dünya

Hafter, Mitiga Havalimanı'nı BM'ye kapattı

37 dakika önce

Libya'nın doğusundaki bölgelerin kontrolünü sağlayan ve Libya'nın başkenti Trablus'taki tek havalimanını ele geçirmeye çalışan darbeci Hafter, Türkiye'nin Mitiga Havalimanını üs olarak kullandığını iddia ederek havalimanının Birleşmiş Milletler tarafından kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Libya'da süren iç savaş sırasında Birleşmiş Milletler tarafından yapılan yardımları getiren uçaklarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Hafter güçleri Trablus'taki havalimanını ele geçirmeye çalışırken, Hafter'in sözcüsü Ahmed Mismari, BM'ye buradaki havalimanını kullanmaması uyarısında bulundu. Trablus'taki Mitiga Havalimanını Türkiye'nin üs olarak kullandığını iddia eden Mismari, BM uçaklarının güvenliğini sağlayamayacaklarını belirterek uçakların Misrata Havalimanına inebileceğini söyledi.

BM YETKİLİSİ DUYURMUŞTU

BM yetkilileri akşam saatlerinde bir uçaklarının havalimanına inmek istediğini ancak Hafter güçlerinin buna müsaade etmediğini bekirtmişti.

Hafter, Mitiga Havalimanı'nı BM'ye kapattı
Birleşmiş Milletler, Türkiye, Trablus, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:41 
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