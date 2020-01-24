"Hafter nasıl bazı ülkelerde tanınıyor,bunu anlamakta zorlanıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hafter nasıl bazı ülkelerde tanınıyor,bunu anlamakta zorlanıyoruz' - Son Dakika

"Hafter nasıl bazı ülkelerde tanınıyor,bunu anlamakta zorlanıyoruz"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter nasıl bu şekilde bazı ülkelerde tanınıyor bunu anlamakta zorlanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter nasıl bu şekilde bazı ülkelerde tanınıyor bunu anlamakta zorlanıyoruz" dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise: " Libya'da ateşkes yer yer ihlal edildi. Çatışmaların hemen sonlanacağını beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
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