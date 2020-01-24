"Hafter nasıl bazı ülkelerde tanınıyor,bunu anlamakta zorlanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter nasıl bu şekilde bazı ülkelerde tanınıyor bunu anlamakta zorlanıyoruz" dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise: " Libya'da ateşkes yer yer ihlal edildi. Çatışmaların hemen sonlanacağını beklemiyordum." ifadelerini kullandı.