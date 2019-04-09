Son Dakika Haberleri: Hafter Operasyonu Uluslararası ve Bölgesel Müdahaleyle Oluştu"

Hafter Operasyonu Uluslararası ve Bölgesel Müdahaleyle Oluştu"

48 dakika önce

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Trablus'a karşı başlatılan askeri operasyonun arkasında uluslararası ve yerel müdahalelerin olduğunu söyledi.

Hafter Operasyonu Uluslararası ve Bölgesel Müdahaleyle Oluştu
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Trablus'a karşı başlatılan askeri operasyonun arkasında uluslararası ve yerel müdahalelerin olduğunu söyledi.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Basın Ofisinin resmi Facebook sitesinden yayınlanan görüntülü açıklamada Mişri, Hafter operasyonunun uluslararası ve bölgesel müdahaleler sonucu gerçekleştiğini dile getirdi.

Mişri, operasyonun hedefinin Trablus'ta yönetimi ele geçirmek olduğunu belirterek, "Seçim sandıklarını kesinleştirmeye başladığımız bir süreçte, başkent Trablus'un güneyinden kurşun sesleri gelmeye başladı" dedi.

Libya krizine askeri bir çözümün kesinlikle olmayacağını dile getiren Mişri, Libya'nın içişlerine bölgesel müdahalelere tümüyle karşı olduklarını ve kabul etmediklerini vurguladı.

Mişri açıklamasında şunlara yer verdi:

"Hafter'in yaptığı zaman çarkını geriye çevirmeye çalışmaktır. Evlatları ve aşiretiyle birlikte yöneten totaliter askeri bir yönetime geri dönüş demektir ki bu imkansızdır. Kurbanlara ve kafa taslarına bakmaksızın Hafter'in aklına yönetimin başına geçmek yerleşmiş. Libya'da gerçekleşen şey, coğrafi bölgelerin ya da ideolojilerin mücadelesi değildir. Libya'daki olay, demokrasi ile askeri yönetimi zorla dayatma arasında süren bir mücadeledir."

Yüksek Devlet Konseyi olarak Ulusal Mutabakat hükümetini desteklediklerini söyleyen Mişri, "Seçim sandıklarını, ekonomik ıslahatları ve güvenlik önlemlerini destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Mişri, "Trablus'u savunan ordunun güçlerini destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'in askeri güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, çatışmalarda, 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:41 Kaynak: AA

Trablus, Libya, Güncel
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