Hafter, Ramazan ayı dinlemedi, sivillere saldırdı

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, ramazan ayının ilk gecesinde başkent Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgesini hedef aldığı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, ramazan ayının ilk gecesinde başkent Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgesini hedef aldığı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.? Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'ta sivilleri Ramazan ayının başlamasına rağmen hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'ta ilk Ramazan günü, gece saatlerinde sivilleri bombaladı. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti. UMH'NİN TERHUNE KENTİNE YÖNELİK OPERASYONU SÜRÜYOR UMH'NİN TERHUNE KENTİNE YÖNELİK OPERASYONU SÜRÜYOR Öte yandan Libya hükümet kuvvetlerinin, Halife Hafter'in Trablus'a saldırılarının harekat ve ikmal merkezi olan stratejik kent Tarhuna'ya yönelik geçtiğimiz hafta başlattığı operason sürüyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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