Hafter saldırısının ardından Trablus Limanı'nda yakıt boşaltma işlemi durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter saldırısının ardından Trablus Limanı'nda yakıt boşaltma işlemi durduruldu - Son Dakika

Hafter saldırısının ardından Trablus Limanı'nda yakıt boşaltma işlemi durduruldu

1 saat önce

Libya Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırısının ardından, Trablus Limanı'ndaki tüm akaryakıt tankerlerinin acilen limandan uzaklaştırıldığını ve yakıt boşaltma işlemlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Hafter saldırısının ardından Trablus Limanı'nda yakıt boşaltma işlemi durduruldu, System.String[]

Libya Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırısının ardından, Trablus Limanı'ndaki tüm akaryakıt tankerlerinin acilen limandan uzaklaştırıldığını ve yakıt boşaltma işlemlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, roketlerin, yüksek patlayıcılı sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) yüklü bir tankerin boşaltım yaptığı sırada birkaç metre uzağa düşmesinin ardından böyle bir karar alındığı kaydedildi.

Saldırının ardından LPG ve benzin tankerlerinin acilen limandan uzaklaştırılarak güvenli sulara sevk edildiği belirtilen açıklamada, şirketin Trablus ve çevresine yakıt sağlamak için alternatif yollar arayacağı bildirildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanallah'ın ifadelerine yer verilen açıklamada, söz konusu saldırıların neredeyse insani ve çevresel bir felakete yol açacağı ve Trablus gibi nüfus yoğunluğu olan bir kentte bunun vatandaşlar üzerindeki etkisinin büyük olacağı vurgulandı.

Açıklamada, saldırıların vatandaşların sıkıntılarını artıracağı, hastane, okul, elektrik santralleri ve diğer hizmet sektörlerinde de aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Hafter'e bağlı milislerin dün Trablus Limanı'na düzenlediği 2 ayrı roketli saldırıda 3 sivil yaşamını yitirmiş, 5'i yaralanmıştı.

Trablus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:14 Kaynak: AA
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