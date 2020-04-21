Hafter, Trablus'ta hastaneleri vurdu: 5 yaralı - Son Dakika

Hafter, Trablus'ta hastaneleri vurdu: 5 yaralı

, Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un güneyindeki Vadi er-Rabi bölgesinde bulunan iki sahra...

Libya 'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter 'e bağlı milisler, başkent Trablus 'un güneyindeki Vadi er-Rabi bölgesinde bulunan iki sahra hastanesine füzeli saldırı düzenledi. Saldırıda 5 sağlık görevlisi yaralandı. CANCAVİDLER, SİRTE'DE MEVZİLENDİ Demirören Haber Ajansı'nın ( DHA) yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Halife Hafter adına savaşan ve Batı Sudan'da ve Çad'ın doğusunda faaliyet gösteren Cancavidler, Libya'nın doğusundaki Sirte kentinde mevzilendi. Cancavidlerin Sirte'de bulunan bir otoyolda silahlarla donatılmış araçlarla bekledikleri görüldü. - Libya

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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