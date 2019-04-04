Son Dakika Haberleri: Hafter, Trablus'u Ele Geçirmek İçin Saldırı Başlattı

Hafter, Trablus'u Ele Geçirmek İçin Saldırı Başlattı

1 saat önce

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıkladı.

Hafter, Trablus'u Ele Geçirmek İçin Saldırı Başlattı, System.String[]
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıkladı.

Basın ofisinin sosyal medya hesabında yayınlanan ses kaydında Hafter, halkın çağrılarına kulak verdiklerini iddia ederek, Trablus saldırısını başlattıklarını duyurdu.

Kuvvetlerinin ilerlemesini "muzaffer bir yürüyüş" şeklinde nitelendiren Hafter, silahlarını bırakanların güvende olacağını ileri sürdü.

Ne olmuştu?

Ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, birliklerine "terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için" dün ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etmişti.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak" gibi gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki çeşitli bölgeleri ele geçirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:10 Kaynak: AA

Libya, Halife Hafter, Trablus, Güncel
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