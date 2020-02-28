Hafter Trablus'u vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafter Trablus'u vurdu - Son Dakika

Hafter Trablus'u vurdu

6 saat önce

Hafter güçlerinin Libya'nın başkenti Trablus'a yönelik saldırısının ardından Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

Hafter Trablus'u vurdu, System.String[]

Hafter güçlerinin Libya'nın başkenti Trablus'a yönelik saldırısının ardından Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.


Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'u vurmaya devam ediyor. Şehrin farklı yerlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen topçu ve roket saldırısı sonucu büyük maddi zarar meydana geldi. Trablus'un Mitiga Havalimanı'nın dün 2 roket ile vurulmasının ardından gece saatlerinde bütün seferler askıya alındı. Havalimanında mahsur kalanlar ise tahliye edildi. Evlerde ve şehrin altyapısında büyük maddi hasar meydana gelirken, saldırıda sokakta bulunan araçlar da kullanılamaz hale geldi. Yerel kaynaklara göre, Trablus'un Abu Salim ilçesinde Hafter güçlerinin saldırıları devam ediyor. - TRABLUS

Trablus, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:35 Kaynak: İHA
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