Hafter Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze ile saldırdı - Son Dakika

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Hafter Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze ile saldırdı
6 saat önce
Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze saldırısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:33 Kaynak: İHA
Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze saldırısı düzenledi.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) sözcüsü Albay Muhammed Kanunu yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na 6 füze ile saldırı gerçekleştirdiğini söyledi. Saldırı sonrası havaalanındaki uçuşların askıya alındığı belirtildi. Mitiga Havalimanı, geçtiğimiz aylarda saldırılardan dolayı birçok kez kapatılmıştı.
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