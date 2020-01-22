Hafter Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze ile saldırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafter Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze ile saldırdı - Son Dakika

Hafter Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze ile saldırdı

6 saat önce

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze saldırısı düzenledi.

Hafter Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze ile saldırdı, System.String[]

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze saldırısı düzenledi.


Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) sözcüsü Albay Muhammed Kanunu yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na 6 füze ile saldırı gerçekleştirdiğini söyledi. Saldırı sonrası havaalanındaki uçuşların askıya alındığı belirtildi. Mitiga Havalimanı, geçtiğimiz aylarda saldırılardan dolayı birçok kez kapatılmıştı.


Libya'da Halife Hafter güçleri, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da askeri operasyonu başlatmıştı. - TRABLUS

Trablus, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:33 Kaynak: İHA
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