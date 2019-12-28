Hafter yanlısı Meclis Başkanı Salih, Rumların desteğini istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter yanlısı Meclis Başkanı Salih, Rumların desteğini istedi - Son Dakika

Hafter yanlısı Meclis Başkanı Salih, Rumların desteğini istedi

6 saat önce

Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı ve darbeci General Halife Hafter yanlısı Akile Salih, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret ederek, Türkiye karşıtı arayışlarda bulundu.

Hafter yanlısı Meclis Başkanı Salih, Rumların desteğini istedi, System.String[]

Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı ve darbeci General Halife Hafter yanlısı Akile Salih, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret ederek, Türkiye karşıtı arayışlarda bulundu.

Rum yönetimine ait Kıbrıs Haber Ajansı'nın haberine göre, Salih, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Görüşmelerde, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasının ana gündem maddesi olduğu belirtildi.

Rum Meclis Başkanı Şilluris ve Salih arasında yapılan görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Türkiye ile UMH arasında yapılan anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiği ve anlaşmanın BM Deniz Hukuku hükümlerini gözardı ettiği için yasal bir zemini olmadığı ileri sürüldü.

TM Başkanı Salih daha sonra Bakan Hristodulidis ile görüştü. Salih, Türkiye'nin askeri birliklerini konuşlandırarak, Libya'daki krize olası bir müdahalesinin sadece Libya'nın değil tüm bölgenin tamamen istikrarsızlaşması anlamına geleceğini savundu.

Salih, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis'dan "Libyalıların kendi geleceklerine kendileri karar vermesi gerektiği" yönündeki mesajını Avrupa Birliğine (AB) iletmesini istedi.

Türk askeri Libya'ya gidebilir

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Anlaşma, özellikle Doğu Akdeniz'deki ülkeler tarafından tepkiyle karşılandı ve Yunanistan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etti.

Libya UMH, Türkiye'den askeri destek talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya asker gönderme tezkeresine ilişkin, "Güvenlik ve askeri iş birliği muhtırasına dayalı olarak inşallah Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız. Meclisimizin de onaylamasıyla Libya'daki meşru yönetime çok daha etkin bir şekilde destek verme imkanına kavuşacağız." demişti.

Meclis, bütçe görüşmelerinin ardından 7 Ocak Salı gününe kadar çalışmalarına ara vermişti. Ancak Libya'ya asker gönderme tezkeresinin 30 Aralık Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulabileceği, Genel Kuruldaki görüşmelerinin ise 2 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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