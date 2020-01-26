Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı
6 saat önce
Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı çevresindeki yerleşim bölgelerine havan topu atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı çevresindeki yerleşim bölgelerine havan topu atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Libya'da Hafter güçleri dün gece başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı çevresindeki yerleşim bölgelerine havan topu ile saldırı düzenledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin yerleşim bölgelerini hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybeden kişinin 20 senedir Libya'da yaşayan bir Fas vatandaşı olduğu ifade edildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TRABLUS
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