Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı çevresindeki yerleşim bölgelerine havan topu atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı çevresindeki yerleşim bölgelerine havan topu atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Libya'da Hafter güçleri dün gece başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı çevresindeki yerleşim bölgelerine havan topu ile saldırı düzenledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin yerleşim bölgelerini hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybeden kişinin 20 senedir Libya'da yaşayan bir Fas vatandaşı olduğu ifade edildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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