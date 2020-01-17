Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü - Son Dakika

Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü

6 saat önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Libya'nın darbeci generali Halife Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Libya'nın darbeci generali Halife Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

Libya'nın darbeci generali Halife Hafter, 19 Ocak'ta düzenlenecek olan Berlin Konferansı öncesi görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Hafter'in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Öte yandan Yunanistan, Berlin Konferansı'na davet edilmedi.

(Manol Kostidis/İHA)

Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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