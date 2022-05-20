Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu

20.05.2022 19:05

Bursa'da 4 yaşındaki Hafza Yılmaz fenalaşarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bursa'da 4 yaşındaki Hafza Yılmaz fenalaşarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen minik Hafza'nın ölümü ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah ve Sümeyra Yılmaz çiftinin 4 yaşındaki kızları Hafza Yılmaz, dedesinin evinde kuzenleri ile birlikte oyun oynadığı esnada birden fenalaştı. Özel bir sağlık kliniğine götürülen Hafza, kalp atışları yavaşlayınca 112 Acil Servis ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda yapılan müdahale ile kalbi yeniden atmaya başladı. Hastaneye geldiğinde kalbi tekrar duran Hafza, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde doktorların uzun süren müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Hafza Yılmaz'ın ölüm haberi hastaneye gelen baba Emrah Yılmaz ve diğer yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Anne Sümeyra kızının ölüm haberi üzerine sinir krizleri geçirdi. 4 yaşında hayatını kaybeden Hafza Yılmaz'ın ölümü ile ilgili Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Henüz 4 yaşında kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitiren Hafza Yılmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumundan öğlen saatlerinde alınan minik Hafza'nın cenazesi ailesinin yaşadığı Örnekköy Mahallesi'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hafza gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. - BURSA

Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu
Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu
Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu
Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu
Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu
Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu
Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu
Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu
Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu
Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu
Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu
Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu
Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu
Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu
Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu
Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu
Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu
Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu
Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu

YORUMLAR
500
Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hafza, kurtarılamadı Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hafza, kurtarılamadı DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILAN HAFZA, KURTARILAMADI DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILAN HAFZA, KURTARILAMADI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
19:03 Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştirilen X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyuna tecavüz etti, sonrası da felaket
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 19:56:04. #1.12#
SON DAKİKA: Gözyaşları 4 yaşındaki Hafza için sel oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement