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Hagi'den "Sen mi Alex mi?" sorusuna samimi cevap: Ben tarih yazdım - Son Dakika

Hagi'den "Sen mi Alex mi?" sorusuna samimi cevap: Ben tarih yazdım

05.09.2021 16:50

Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Constanta, Florya'daki hazırlık maçında Galatasaray'ı 3-1 yendi. Rumen efsane, yöneltilen soruları içtenlikle cevapladı. Hagi, "Sen mi Alex mi?" sorusuna, "Ben kendimi saha içinde ispat ettim, tarihi sahanın içinde yazdım. Bu konularda konuşmayı başka insanlara bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Gheorghe Hagi, yeniden Florya'ya döndü ama bu kez çalıştırdığı takımla Galatasaray ile maç yapmak için. Hagi, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hagi'den 'Sen mi Alex mi?' sorusuna olay yanıt: Ben tarih yazdım

"CEVAP VERECEĞİM SORU DEĞİL"

Gheorghe Hagi, Alex ile kıyaslandığı soruya, "Benim cevap vereceğim bir soru değil. Ben kendimi sahada ispat ettim. Ben tarihi sahanın içinde yazdım. Bu konularda konuşmayı başka insanlara bırakıyorum" diye yanıt verdi.

Hagi'den Sen mi Alex mi? sorusuna samimi cevap: Ben tarih yazdım

Gheorghe Hagi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hagi'den 'Sen mi Alex mi?' sorusuna samimi cevap: Ben tarih yazdım - Son Dakika Spor


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