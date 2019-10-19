Son Dakika Haberleri: Hagi'den sonra dikkat çeken Andone istatistiği!
Son Dakika Spor Hagi'den sonra dikkat çeken Andone istatistiği!

Hagi'den sonra dikkat çeken Andone istatistiği!

2 saat önce

Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atarak maçın yıldızı olan Florin Andone, ilginç bir istatistiğe de ulaşmış oldu.

Hagi'den sonra dikkat çeken Andone istatistiği!, System.String[]

Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atarak maçın yıldızı olan Florin Andone, ilginç bir istatistiğe de ulaşmış oldu.


Andone, Sivasspor ağlarına 2 gol atarak 18 sene sonra bir maçta 2 gol atan Romanyalı oldu.


Sarı kırmızılı ekipte bunu en son Gheorghe Hagi olmuştu. Hagi, 2001 yılında Galatasaray'ın Trabzonspor'u yendiği maçta 2 kez fileleri havalandırmıştı.


Hagi'nin Barcelona günlerini hatırlayalım...


Gheorghe Hagi, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:11 
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