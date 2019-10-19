Hagi'den sonra dikkat çeken Andone istatistiği!
2 saat önce
Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atarak maçın yıldızı olan Florin Andone, ilginç bir istatistiğe de ulaşmış oldu.
Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atarak maçın yıldızı olan Florin Andone, ilginç bir istatistiğe de ulaşmış oldu.
Andone, Sivasspor ağlarına 2 gol atarak 18 sene sonra bir maçta 2 gol atan Romanyalı oldu.
Sarı kırmızılı ekipte bunu en son Gheorghe Hagi olmuştu. Hagi, 2001 yılında Galatasaray'ın Trabzonspor'u yendiği maçta 2 kez fileleri havalandırmıştı.
Hagi'nin Barcelona günlerini hatırlayalım...
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:11
Galatasaray 5 maç sonra galip geldi! Fatih Terim'den Radamel Falcao açıklaması: Antrenmana bile çıkmıyor Galatasaraylı taraftarlar eşinin geldiği maçta Belhanda'yı ıslıklandı Kosova ile Rusya futbol takımları Avrupa'da eşleşemeyecek