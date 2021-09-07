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Hagi'nin oğlunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın yıldızı Cicaldau apar topar karantinaya alındı - Son Dakika

Hagi'nin oğlunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın yıldızı Cicaldau apar topar karantinaya alındı

07.09.2021 20:51
Hagi'nin oğlunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın yıldızı Cicaldau apar topar karantinaya alındı, System.String[]

Romanya formasıyla, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya'ya karşı oynayacak Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Ianis Hagi'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası futbolcuyla yakın temasta olan Cicaldau'ya PCR testi yapıldı. Sonuç negatif çıkmasına rağmen sarı-kırmızılıların yeni transferi pandemi kuralları nedeniyle akşam antrenmanına katılamadı.

Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau, koronavirüse yakalanan Hagi'nin oğlu Ianis'le yakın temasta olduğu için Romanya Milli Takımı'yla antrenmana çıkamadı.

ÜÇ FUTBOLCU AKŞAM ANTRENMANINA KATILAMADI

Sporx'in haberine göre; Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, baş ağrısı nedeniyle kendisini iyi hissetmediğini milli takım doktorlarına bildirdi. Ianis Hagi'ye yapılan koronavirs testinin ardından sonuç pozitif çıktı. Ianis Hagi ile yakın temasta olan Alexandru Cicaldau, Razvan Marin ve Dragoş Nedelcu'ya da test yapıldı. Üç futbolcunun ilk testleri negatif geldi. Kuzey Makedonya'daki pandemi kurallarına göre üç futbolcu da akşam antrenmanına katılamadı. Cicaldau ve diğer iki isme PCR testi yapıldı. Maç saatine kadar test sonuçlarının negatif gelmesi halinde üç isim karşılaşmada forma giyebilecek.

Hagi'nin oğlunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın yıldızı Cicaldau apar topar karantinaya alındı

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hagi'nin oğlunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın yıldızı Cicaldau apar topar karantinaya alındı - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Hagi'nin oğlunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın yıldızı Cicaldau apar topar karantinaya alındı - Son Dakika
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