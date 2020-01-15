Son Dakika › Spor › Hagi'nin takımı hazırlık maçında Young Boys'a yenildi: 1-0 - Son Dakika Spor
Hagi'nin takımı hazırlık maçında Young Boys'a yenildi: 1-0
7 saat önce
Romanya Liga 1'de mücadele eden FC Viitorul Constanta ile İsviçre Süper Ligi lideri ekibi Young Boys, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'in futbol sahasında hazırlık maçında karşılaştı.
Romanya Liga 1'de mücadele eden FC Viitorul Constanta ile İsviçre Süper Ligi lideri ekibi Young Boys, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'in futbol sahasında hazırlık maçında karşılaştı. İlk yarıyı Young Boys 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Young Boys takımı sahadan galip ayrıldı. Rumen ekibinin teknik patronu Gheorghe Hagi'nin maç boyunca oyuncularına sürekli uyarılarda bulunması dikkati çekti.
Gheorghe Hagi'nin takımının Belek'teki çalışmaları sürerken, Young Boys ise 10 günlük kampı tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:16
Son Dakika Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı Adil Rami'nin menajeri: Rami sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak Ali Koç: Kumpas davası Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin davası Fenerbahçe'de Deniz Türüç sakatlandı