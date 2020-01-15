Hagi'nin takımı hazırlık maçında Young Boys'a yenildi: 1-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Hagi'nin takımı hazırlık maçında Young Boys'a yenildi: 1-0 - Son Dakika Spor

Hagi'nin takımı hazırlık maçında Young Boys'a yenildi: 1-0

7 saat önce

Romanya Liga 1'de mücadele eden FC Viitorul Constanta ile İsviçre Süper Ligi lideri ekibi Young Boys, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'in futbol sahasında hazırlık maçında karşılaştı.

Hagi'nin takımı hazırlık maçında Young Boys'a yenildi: 1-0, System.String[]

Romanya Liga 1'de mücadele eden FC Viitorul Constanta ile İsviçre Süper Ligi lideri ekibi Young Boys, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'in futbol sahasında hazırlık maçında karşılaştı. İlk yarıyı Young Boys 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Young Boys takımı sahadan galip ayrıldı. Rumen ekibinin teknik patronu Gheorghe Hagi'nin maç boyunca oyuncularına sürekli uyarılarda bulunması dikkati çekti.


Gheorghe Hagi'nin takımının Belek'teki çalışmaları sürerken, Young Boys ise 10 günlük kampı tamamladı.

Gheorghe Hagi, Young Boys, serik, Belek, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:16 
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