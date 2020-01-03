Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton Sultanahmet'te açıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton Sultanahmet'te açıldı - Son Dakika Ekonomi

Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton Sultanahmet'te açıldı

6 saat önce

100. yılını 2019 yılında kutlayan otelcilik şirketi Hilton, Curio Collection markası altındaki ilk otelini Sultanahmet'te hayata geçirdi.

Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton Sultanahmet'te açıldı, System.String[]

100. yılını 2019 yılında kutlayan otelcilik şirketi Hilton, Curio Collection markası altındaki ilk otelini Sultanahmet'te hayata geçirdi. Bölge turizmine katkı sağlaması beklenen Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton, turizm sektöründe faaliyet gösteren Dorak Holding tarafından yönetilecek.

Gerçekleştirilen proje ile Yeşil Ev ve Soğuk Çeşme Sokağı'ndakiler dahil toplam 17 konak; asıllarına uygun olarak restore edilen Sarnıç Fine Dining Restaurant ve tarihi Sarnıç SPA/Jakuzi; Sofia Garden Cafe ve Sofia Teras Restoran, Hagia Sofia Mansions-Curio Collection By Hiton çatısı altında hizmet vermeye başladı.

Misafirlerini dönemin kıyafetleri ile karşılayan, otelin"Guest Ambassador- Misafir Elçileri" de ilk defa "Hagia Sofia Mansions – Curio Collection by Hilton'un Soğuk Çeşme Sokağı'ndaki konaklarında görev alıyor. Otelin bünyesinde, Soğuk Çeşme Sokağı'nda bulunan Sofia Store'da, Hagia Sofia Mansions - Curio Collection by Hilton'da kullanılan birçok obje ve özel tasarım ürünler de satışa sunuldu.

Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton, Sultanahmet'in ikonik evlerinden Yeşil Ev ile Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın arasında yer alan tarihi Soğuk Çeşme Sokağı'ndaki Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini teşkil eden konaklarda, 78 odasıyla misafirlerini ağırlıyor. Dünya standartlarının üzerinde bir hizmet kalitesine sahip olan Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton, eşsiz konumuyla konuklarına, Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı'na komşuluk etme imkanı da sunuyor.

9 bin metrekarelik alanı bulunan Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton, Sultan Ahmet Camii'ne 70 metre, Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı'na 50 metre, Kapalıçarşı'ya 600 metre mesafede yer alınıyor. (Fotoğraflı)


Sultanahmet, Ayasofya, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:03 Kaynak: DHA
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