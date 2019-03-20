Hagiad Yönetiminden Özdoğan'a Tam Destek
24 dakika önce
Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan'a tüm kesimden destek açıklamaları devam ediyor.
Hacılar
Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan
'a tüm kesimden destek açıklamaları devam ediyor. Hacılar Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (HAGİAD) Yönetimi, Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan'a destek ziyaretinde bulundu.
Ak Parti Hacılar İlçe Teşkilatında gerçekleştirilen ziyarete, Ak Parti İlçe Bakanı Ahmet Övüç, Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nebi Doğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Turan
, Mehmet İçingir, Murat Baktır, Osman Övüç, Fatih Erkan
, Fatih Tuğrul
ve Murat Dur
ile Ak Parti teşkilatı katıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:32 Kaynak: İHA
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