Son Dakika Haberleri: Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 91'e yükseldi
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Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 91'e yükseldi

7 saat önce

Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nun ardından 1 ay geride kalırken, felaketin bilançosu da netleşti.

Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 91'e yükseldi, System.String[]

Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nun ardından 1 ay geride kalırken, felaketin bilançosu da netleşti. 91 kişinin hayatını kaybettiği tayfunda, 4 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklandı.

Geçtiğimiz ay Japonya'da etki gösteren ve can ve mal kaybına neden olan Hagibis Tayfunu'nun ardından 1 ay geride kalırken, felaketin bilançosu da netleşti. Japonya Arazi ve Altyapı Bakanlığının Pazartesi günü kapsamını güncellediği zarara dair veriler, tayfunda 91 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu. 4 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti.

85 BİN EV SULAR ALTINDA KALDI

Tayfunun getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle 85 binden fazla evin sular altında kaldığı veya zarar gördüğü öğrenilirken, Fukushima'daki Iwaya şehrinin bazı bölgelerinde enkaz temizleme çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi.

300 NEHİR TAŞTI

Hagibis Tayfunu nedeniyle birçok akarsu yatağında da hasar meydana geldi. 300 nehirde aşırı yağış nedeniyle taşkınlar yaşanırken, en az 25 bin hektar alanın sular altında kaldığı açıklandı. 850'den fazla toprak ve çamur kayması rapor edildiğini belirten yetkililer, söz konusu sayının 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğuna dikkat çekti.

(İHA)

Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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