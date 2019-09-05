Hai Sushi'den Uzak Doğu mutfağını sevenlere özel menü

Kalamış Marina'da Uzak Doğu mutfağını misafirleriyle buluşturan Hai Sushi, bölge mutfağının lezzetlerini 4 Ekim'e kadar özel bir menüyle servis edecek.

Divan Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Uzak Doğu mutfağının önde gelen, olmazsa olmazı suşilerin yanı sıra "Sushi Sevmeyenler Buraya" mottosundan hareketle diğer tatları da misafirlerine sunan Hai Sushi, farklı bir deneyim vadediyor.



Sushi yemeyi kaiten banttaki sunumuyla daha da heyecanlı hale getiren Hai Sushi, Uzak Doğu mutfağının lezzetlerini Kalamış Marina'daki benzersiz ortamına taşıyor. Sushi sevmeyenler için bölgenin diğer leziz tatlarını da misafirleriyle buluşturan Hai Sushi, sevdikleriyle aynı masada bir araya gelmek isteyenler için eşsiz bir atmosfer sunuyor.



Menüsünde yıllardan bu yana Uzak Doğu mutfağından zengin tatların yer aldığı Hai Sushi, çorba, ramen, salata, ana yemek ve tatlı seçenekleri misafirlerle buluşturuyor. Miso Shiru, Tempura Udon, Tom Yam Seafood çorbalarıyla başlangıç yapılan, sebzeli ve deniz mahsulleriyle tatlandırılan ramenlerin yanı sıra Japon salatası, kinoa salatası ve Hiyashi Wakame Salad farklı lezzet arayanlar için menünün zengin seçenekleri arasında bulunuyor.

Pad Thai, Karides Tempura, Kalamar Tempura, Yasai Tempura, Somon teriyaki, Asya Usulü Teriyaki Tavuk Noodle, Etli Noodle, Tatlı Ekşi Tavuk, Karidesli Noodle, Sebzeli Noodle menünün leziz alternatifleri arasında yerini alıyor.



"Yiyebildiğin Kadar Ye" menüsü



Açıklamaya göre, yeni tatları keşfetmekten vazgeçmeyenler için özel menüler hazırlayan Hai Sushi, "Yiyebildiğin Kadar Ye" menüsüyle misafirlerini eşsiz bir lezzet yolculuğuna davet ediyor.

Restoranın 4 Ekim'e kadar servis edilecek menüsüyle misafirler suşiye doyacak. Kaiten bant üzerinde dönen sushi çeşitlerinde hafta içi 12.30-15.00 saatlerinde geçerli olan ve içecek hariç kişi başı 105 TL'den sunulan menü, Uzak Doğu'nun seçkin tatlarını misafirleriyle buluşturuyor.

Kaiten bant üzerinde servis edilen lezzetler arasında; Sake Nigiri, Suzuki Nigiri, Uskumru Nigiri, Maguro Nigiri, Kappa Maki, Avokado Maki, Sake Maki, Spicy Sake Maki, Tekka Maki, Yaki Sake Avokado, California Kani Maki, Futo Maki ve Boston Roll yer alıyor.