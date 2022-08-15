Çin'in Hainan Eyaletinde Ağustos Ayında Teyit Edilmiş 4.390 Kovid-19 Vakası Bildirildi

HAİKOU, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan yetkililer Pazartesi günkü basın toplantısında yaptıkları açıklamada, eyalette 1-14 Ağustos tarihlerinde 4 bin 390 teyit edilmiş Kovid-19 vakası ile 4 bin 493 asemptomatik vakanın bildirildiğini belirtti. Hainan'ın sahil kenti Sanya'daki Kovid-19 vakalarındaki artış sürerken, günlük enfeksiyon rakamları hala yüksek seyrediyor. Bununla birlikte eyaletin Kovid-19 önleme ve kontrol merkezine göre, yeni vakaların çoğu karantina altındaki kişiler arasında görülüyor. Danzhou ve Lingshui de dahil olmak üzere Hainan'daki bazı kent ve ilçelerdeki pandemi durumu ise toplum içi bulaşmanın tespitiyle gelişim safhasında bulunuyor. Hainan, eyalette mahsur kalan ziyaretçilerin evlerine dönmelerine yardım ediyor. Bu çerçevede eyalette mahsur kalan 27 bin 211 ziyaretçi, Pazar günü Sanya ve eyalet merkezi Haikou'dan uçakla ayrıldı.