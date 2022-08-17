Çin'in Hainan Eyaletinde Kovid-19 Vakalarının Artmasıyla 21.000'den Fazla Geçici Yatak Hazırlandı - Son Dakika
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Çin'in Hainan Eyaletinde Kovid-19 Vakalarının Artmasıyla 21.000'den Fazla Geçici Yatak Hazırlandı

17.08.2022 20:56
Çin'in Hainan Eyaletinde Kovid-19 Vakalarının Artmasıyla 21.000'den Fazla Geçici Yatak Hazırlandı

HAİKOU, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'daki yetkililer Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, yeniden artışa geçen Kovid-19 vakalarıyla başa çıkmak için eyalette, Salı günü itibariyle 26.103 karantina odası ve 21.003 geçici yatak hazırlandığını belirtti.

HAİKOU, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'daki yetkililer Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, yeniden artışa geçen Kovid-19 vakalarıyla başa çıkmak için eyalette, Salı günü itibariyle 26.103 karantina odası ve 21.003 geçici yatak hazırlandığını belirtti. Yerel Kovid-19 önleme ve kontrol merkezine göre, Hainan'da Salı günü teyit edilmiş 482 yeni yerel kaynaklı vaka ve 1.181 asemptomatik taşıyıcı bildirildi. Merkeze göre, vakalara daha çok sahil tatil kenti Sanya, Ledong Li Özerk İlçesi ve Danzhou ve Dongfang kentlerinde bildirildi. En fazla vakanın bildirildiği Sanya ve Ledong, karmaşık ve zorlu durumlarla karşı karşıya kaldı. Merkezden yapılan açıklamada, Hainan'da daha fazla hastayı barındırmak için mevcut yataklara ek olarak 3.806 adet geçici yatak hazırlandığı bildirildi. Hainan'da 1-16 Ağustos tarihlerinde 5.298'i teyit edilmiş, 6.457'si ise asemptomatik taşıyıcı olmak üzere toplam 11.755 Kovid-19 vakası bildirildi. Hainan, eyalette mahsur kalan turistlerin geri dönüşünü kolaylaştırma çabalarını sürdürüyor. Çarşamba günü saat 06.00 itibarıyla, mahsur kalan 70.815 ziyaretçi Sanya ve eyalet merkezi Haikou'dan uçakla ayrıldı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Hainan Eyaletinde Kovid-19 Vakalarının Artmasıyla 21.000'den Fazla Geçici Yatak Hazırlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Hainan Eyaletinde Kovid-19 Vakalarının Artmasıyla 21.000'den Fazla Geçici Yatak Hazırlandı - Son Dakika
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