Çin'in Hainan Eyaletinde Ağustos Ayında 5.794 Teyitli Kovid Vakası Kaydedildi - Son Dakika
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Çin'in Hainan Eyaletinde Ağustos Ayında 5.794 Teyitli Kovid Vakası Kaydedildi

19.08.2022 11:28
Çin'in Hainan Eyaletinde Ağustos Ayında 5.794 Teyitli Kovid Vakası Kaydedildi

HAİKOU, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinden yetkililer, Perşembe günü düzenledikleri basın toplantısında, eyalette 1-17 Ağustos tarihleri arasında 5.794 teyitli Kovid-19 vakası ve 7.969 asemptomatik vaka kaydedildiğini söyledi.

HAİKOU, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinden yetkililer, Perşembe günü düzenledikleri basın toplantısında, eyalette 1-17 Ağustos tarihleri arasında 5.794 teyitli Kovid-19 vakası ve 7.969 asemptomatik vaka kaydedildiğini söyledi.

Eyaletin Kovid-19 önleme ve kontrol merkezi tarafından yapılan açıklamada, topluluk taramasında bulunan vakaların oranının düşmeye devam ettiği ve salgın durumunun genel olarak kontrol altında olduğu kaydedildi.

Hainan'ın kıyı tatil kenti Sanya'da yeni enfeksiyonların sayısı iki gün üst üste artarken, eyaletin Danzhou ve Wanning'i de içeren bazı il ve ilçelerindeki salgın durumu da hala devam ediyor.

Eyalette, Kovid-19'un son yükselişiyle mücadele etmek için Çarşamba günü itibarıyla toplam yatak kapasitesi 22.291 olan 12 geçici hastane kuruldu.

Hainan, mahsur kalan turistlerin eve dönmesine de yardımcı oldu. Perşembe sabahının erken saatleri itibarıyla mahsur kalmış ziyaretçilerden Sanya'dan ve eyaletin merkezi Haikou'dan uçaklarla ayrılmış olanların sayısı 90.000'i geçti, 5.740 yolcu da eyaleti gemiyle terk etti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Hainan Eyaletinde Ağustos Ayında 5.794 Teyitli Kovid Vakası Kaydedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Hainan Eyaletinde Ağustos Ayında 5.794 Teyitli Kovid Vakası Kaydedildi - Son Dakika
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