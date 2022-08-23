Çin'in Hainan Eyaleti, Akaryakıtla Çalışan Araç Satışını 2030 Yılına Kadar Yasaklayacak - Son Dakika
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Çin'in Hainan Eyaleti, Akaryakıtla Çalışan Araç Satışını 2030 Yılına Kadar Yasaklayacak

23.08.2022 21:51
Çin'in Hainan Eyaleti, Akaryakıtla Çalışan Araç Satışını 2030 Yılına Kadar Yasaklayacak

HAİKOU, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'daki yönetim tarafından hazırlanan belgede, eyalette, akaryakıtla çalışan bütün araçların satışının 2030 yılına kadar yasaklamasının planladığı belirtildi.

HAİKOU, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'daki yönetim tarafından hazırlanan belgede, eyalette, akaryakıtla çalışan bütün araçların satışının 2030 yılına kadar yasaklamasının planladığı belirtildi. Eyalet yönetiminin Pazartesi günü yayınladığı karbon zirve hedefine yönelik uygulama planına göre, Hainan'da kamu ve ticari hizmetlerde görev yapacak bütün yeni ve geçici araçlar, 2025 yılına kadar temiz enerji kullanacak ve akaryakıtla çalışan araçların satışı 2030 yılına kadar yasaklanacak. Plan sayesinde Hainan, Çin'de akaryakıtla çalışan araç satışını yasaklayan ilk eyalet olacak. Planda ayrıca, Hainan'da yeni enerjili araçlara yönelik araç satın alma vergileri de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda tercihli politikalar uygulanacağı ve eyalette çeşitli araç tiplerinde temiz enerji kullanımının kademeli olarak artırılacağı vurgulandı. Plan, ülkenin karbon zirve ve nötr hedeflerine ulaşma çabaları kapsamında gerçekleşecek. Çin, 2030'dan önce karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkarmayı ve 2060'tan önce de karbon nötr olmayı hedeflediğini açıklamıştı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Hainan Eyaleti, Akaryakıtla Çalışan Araç Satışını 2030 Yılına Kadar Yasaklayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Hainan Eyaleti, Akaryakıtla Çalışan Araç Satışını 2030 Yılına Kadar Yasaklayacak - Son Dakika
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