Fransa, Hainan'da Düzenlenen Çin Tüketici Ürünleri Fuarına Katılımda Başı Çekiyor

HAİKOU, 28 Temmuz (Xinhua) -- Fransız yaşam sanatını temsil eden 14 Fransız şirketi, Salı günü ziyarete açılan 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın (CICPE) Fransa pavyonunda ziyaretçilerini kabul ediyor. Tatil adası Hainan'da düzenlenen fuarda 50'nin üzerinde Fransız şirketi ve yaklaşık 250 Fransız markası yer alıyor. Fransa, bu yılki CICPE fuarının onur konuğu ve Çin'in yanı sıra en büyük katılımcısı. L'Oréal Kuzey Asya Bölgesi başkanı ve L'Oréal Çin CEO'su Fabrice Megarbane, "Güzellik sektörü Çin-Fransa ekonomik ve ticari ilişkilerinde ön plana çıkıyor. Çin, 2021 yılında Fransız kozmetik ürünleri ihracında en büyük pazar oldu. İhraç edilen her üç Fransız rujundan biri Çinli bir tüketici tarafından satın alındı" dedi. Magarbane, Çin'in dışa açılmaya devam ettiğini ve tüketimi teşvik ederek Çin pazarının potansiyelini açığa çıkarmaya giderek daha fazla kararlı hale geldiğini söyledi. L'Oréal CEO'suna göre CICPE, Çin'in iç pazarını ve ülkenin ekonomik küreselleşmesini birbirine bağlıyor. Galeries Lafayette Çin CEO'su Lawrance Shum, fuarın alıcıların küresel lüks markalarla bağlantı kurmaları ve Çin pazarının yanı sıra Hainan pazarını anlamaları için mükemmel bir platform olduğuna işaret ederek, Galeries Lafayette'in fuara ikinci kez katılmasının bu kilit pazarda büyük bir ilerleme kaydetme konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Shum, Beijing'de 2013'te ve Shanghai'da 2019'da açılan iki amiral mağazanın ardından Shenzhen, Makao ve Chongqing'de yeni mağazaların hazırlık aşamasında olduğu bilgisini verdi. Danone Büyük Çin Bölgesi, Kuzey Asya ve Okyanusya başkanı Bruno Chevot da yerli ve yabancı pazarlar arasındaki iletişimin teşvik edilmesine ve tüketicilerin bir üst seviyeye geçmelerine vesile olan fuarın yabancı yüksek kaliteli ürünlerin Çin pazarına girmeleri için bir "köprü" ve "pencere" olduğunu söyledi. Fransız moda tasarım markası Karl Lagerfeld ve merkezi Hainan'da bulunan Global Duty-Free (GDF) Plaza Salı günü, dışa açılma fırsatlarını paylaşmak ve Hainan tüketici pazarının genişlemesini hızlandırmak için stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Karl Lagerfeld Büyük Çin Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı Joe Zhou, olumlu bir doğal ortam ve uluslararası bir turizm ve tüketim merkezi kurulmasıyla Hainan'ın daha fazla tüketici çekmesinin ve lüks tüketimin artmasının beklendiğini söyledi. Toplam 100.000 metrekare sergi alanının bulunduğu ve 25-30 Temmuz tarihleri arasında açık olacak altı günlük fuara dünya genelinde 61 ülke ve bölgeden 1.600'ün üzerinde marka katılıyor.