Fransa, Hainan'da Düzenlenen Çin Tüketici Ürünleri Fuarına Katılımda Başı Çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa, Hainan'da Düzenlenen Çin Tüketici Ürünleri Fuarına Katılımda Başı Çekiyor

28.07.2022 17:59
Fransa, Hainan'da Düzenlenen Çin Tüketici Ürünleri Fuarına Katılımda Başı Çekiyor

HAİKOU, 28 Temmuz (Xinhua) -- Fransız yaşam sanatını temsil eden 14 Fransız şirketi, Salı günü ziyarete açılan 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın (CICPE) Fransa pavyonunda ziyaretçilerini kabul ediyor.

HAİKOU, 28 Temmuz (Xinhua) -- Fransız yaşam sanatını temsil eden 14 Fransız şirketi, Salı günü ziyarete açılan 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın (CICPE) Fransa pavyonunda ziyaretçilerini kabul ediyor. Tatil adası Hainan'da düzenlenen fuarda 50'nin üzerinde Fransız şirketi ve yaklaşık 250 Fransız markası yer alıyor. Fransa, bu yılki CICPE fuarının onur konuğu ve Çin'in yanı sıra en büyük katılımcısı. L'Oréal Kuzey Asya Bölgesi başkanı ve L'Oréal Çin CEO'su Fabrice Megarbane, "Güzellik sektörü Çin-Fransa ekonomik ve ticari ilişkilerinde ön plana çıkıyor. Çin, 2021 yılında Fransız kozmetik ürünleri ihracında en büyük pazar oldu. İhraç edilen her üç Fransız rujundan biri Çinli bir tüketici tarafından satın alındı" dedi. Magarbane, Çin'in dışa açılmaya devam ettiğini ve tüketimi teşvik ederek Çin pazarının potansiyelini açığa çıkarmaya giderek daha fazla kararlı hale geldiğini söyledi. L'Oréal CEO'suna göre CICPE, Çin'in iç pazarını ve ülkenin ekonomik küreselleşmesini birbirine bağlıyor. Galeries Lafayette Çin CEO'su Lawrance Shum, fuarın alıcıların küresel lüks markalarla bağlantı kurmaları ve Çin pazarının yanı sıra Hainan pazarını anlamaları için mükemmel bir platform olduğuna işaret ederek, Galeries Lafayette'in fuara ikinci kez katılmasının bu kilit pazarda büyük bir ilerleme kaydetme konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Shum, Beijing'de 2013'te ve Shanghai'da 2019'da açılan iki amiral mağazanın ardından Shenzhen, Makao ve Chongqing'de yeni mağazaların hazırlık aşamasında olduğu bilgisini verdi. Danone Büyük Çin Bölgesi, Kuzey Asya ve Okyanusya başkanı Bruno Chevot da yerli ve yabancı pazarlar arasındaki iletişimin teşvik edilmesine ve tüketicilerin bir üst seviyeye geçmelerine vesile olan fuarın yabancı yüksek kaliteli ürünlerin Çin pazarına girmeleri için bir "köprü" ve "pencere" olduğunu söyledi. Fransız moda tasarım markası Karl Lagerfeld ve merkezi Hainan'da bulunan Global Duty-Free (GDF) Plaza Salı günü, dışa açılma fırsatlarını paylaşmak ve Hainan tüketici pazarının genişlemesini hızlandırmak için stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Karl Lagerfeld Büyük Çin Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı Joe Zhou, olumlu bir doğal ortam ve uluslararası bir turizm ve tüketim merkezi kurulmasıyla Hainan'ın daha fazla tüketici çekmesinin ve lüks tüketimin artmasının beklendiğini söyledi. Toplam 100.000 metrekare sergi alanının bulunduğu ve 25-30 Temmuz tarihleri arasında açık olacak altı günlük fuara dünya genelinde 61 ülke ve bölgeden 1.600'ün üzerinde marka katılıyor.

YORUMLAR
500
L'oreal Çin Ceo'su: Çin'in Tüketici Ürünleri Fuarı, Küresel Markaların Büyük Bir Pazara Erişimini Destekleyecek L'oreal Çin Ceo'su: Çin'in Tüketici Ürünleri Fuarı, Küresel Markaların Büyük Bir Pazara Erişimini Destekleyecek Fransa'da kuraklık nedeniyle 86 bölgede su kullanımına kısıtlama Fransa'da kuraklık nedeniyle 86 bölgede su kullanımına kısıtlama
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Hainan'da Düzenlenen Çin Tüketici Ürünleri Fuarına Katılımda Başı Çekiyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:59:28. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa, Hainan'da Düzenlenen Çin Tüketici Ürünleri Fuarına Katılımda Başı Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement