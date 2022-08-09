Çin'in Haikou Kentinde Kovid-19 İçin Kurulan Şişme Laboratuvarlar - Son Dakika
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Çin'in Haikou Kentinde Kovid-19 İçin Kurulan Şişme Laboratuvarlar

09.08.2022 21:45
Çin'in Haikou Kentinde Kovid-19 İçin Kurulan Şişme Laboratuvarlar

HAİKOU, 9 Ağustos (Xinhua) -- 9 Ağustos 2022'de insansız hava aracıyla çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'da, Çin'in doğusundaki Shanghai'dan gelen yardımla inşa edilmiş şişme Kovid-19 test laboratuvarları görülüyor.

HAİKOU, 9 Ağustos (Xinhua) -- 9 Ağustos 2022'de insansız hava aracıyla çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'da, Çin'in doğusundaki Shanghai'dan gelen yardımla inşa edilmiş şişme Kovid-19 test laboratuvarları görülüyor. Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezinde kurulan bütün şişme laboratuvarlar, eyalette kısa süre önce artan Kovid-19 vakalarıyla mücadelede yardımcı olmak üzere Salı günü kullanıma sokuldu. Bazıları Çin'in doğusundaki Shanghai ile Jiangsu eyaletinden gelen yardımlarla kurulan laboratuvarlarda, günde yaklaşık 230 bin tüp nükleik asit örneği test edilebiliyor. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Haikou Kentinde Kovid-19 İçin Kurulan Şişme Laboratuvarlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Haikou Kentinde Kovid-19 İçin Kurulan Şişme Laboratuvarlar - Son Dakika
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