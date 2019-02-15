Hailey Bieber: 'Genç Yaşta Evli Olmak Ürkütücü'
1 saat önce
Eylül ayında Justin Bieber ile dünyaevine giren 22 yaşındaki model Hailey Bieber, henüz bu kadar gençken evli olmayı ürkütücü buluyor!
Eylül
ayında Justin Bieber
ile dünyaevine giren 22 yaşındaki model Hailey Bieber, henüz bu kadar gençken evli olmayı ürkütücü buluyor!
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:01
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