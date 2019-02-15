Son Dakika Haberleri: Hailey Bieber: 'Genç Yaşta Evli Olmak Ürkütücü'

Hailey Bieber: 'Genç Yaşta Evli Olmak Ürkütücü'

1 saat önce

Eylül ayında Justin Bieber ile dünyaevine giren 22 yaşındaki model Hailey Bieber, henüz bu kadar gençken evli olmayı ürkütücü buluyor!

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Eylül ayında Justin Bieber ile dünyaevine giren 22 yaşındaki model Hailey Bieber, henüz bu kadar gençken evli olmayı ürkütücü buluyor!
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:01 

Justin Bieber, Eylül, Magazin
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