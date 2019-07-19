Hailey Bieber mankenliği bırakıyor mu?
20 dakika önce
Hailey Bieber - şaka yollu da olsa - modelliğin kendisine göre bir iş olmadığını açıkladı.
Hailey Bieber - şaka yollu da olsa - modelliğin kendisine göre bir iş olmadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:01
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