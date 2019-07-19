Son Dakika Haberleri: Hailey Bieber mankenliği bırakıyor mu?
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Hailey Bieber mankenliği bırakıyor mu?

20 dakika önce

Hailey Bieber - şaka yollu da olsa - modelliğin kendisine göre bir iş olmadığını açıkladı.

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Hailey Bieber - şaka yollu da olsa - modelliğin kendisine göre bir iş olmadığını açıkladı.
Hailey Bieber mankenliği bırakıyor mu?
Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:01 
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