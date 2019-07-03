Son Dakika Haberleri: Hain darbe girişimi gecesi darbecilerden alınan tankı kullanmıştı.
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Hain darbe girişimi gecesi darbecilerden alınan tankı kullanmıştı.

27 dakika önce

Hain darbe girişimi gecesi darbecilerden alınan tankı kullanmıştı.

Hain darbe girişimi gecesi darbecilerden alınan tankı kullanmıştı...15 Temmuz'un kahramanlarından Mustafa Özbey o günü anlattı
"Biz o gece şehit olmak için dışarı çıkmıştık"
"En büyük hayalim polis olmaktı bunu bir gün de olsa yaşadım, ikinci hayalim Cumhurbaşkanımızı görmek"
MALATYA - 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Malatya'da darbecilerin elinden alınan tankı kullanarak güvenli bölgeye çeken Mustafa Özbey o günleri anlattı. Özbey o gece dışarıya şehit olmak için çıktığını ifade ederek, 15 Temmuz gibi bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni etti.
Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin üzerinden 3 yıl geçti. Malatya'da darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin kullandığı ve polisin sonradan ele geçirdiği tankı kullanacak kimse olmadığı için güvenli bölgeye başarıyla çeken Mustafa Özbey o günleri bir kez daha hatırlattı.
Tank kullanmayı askerlik görevini yaptığı Ankara Etimesgut Zırhlı Birliklerde öğrendiğini ifade eden Özbey, o gün orada bulunmasının tesadüf olmadığını söyledi. 15 Temmuz gecesi ölümü göze alarak dışarıya çıktığını kaydeden Özbey, "Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası dışarıya çıktım. O gece şehit olmayı göze almıştım. Sabaha kadar dışarıda nöbet tuttuk. Sabah da darbecilerin çevre yolunda tank yürüteceğini duyunca oraya gittik ve bir süre sonra polisler bir tankı durdurdu. O sırada polisler tankı kullanabilecek kimsenin olup olmadığını sordu ben de durumu anlattım ve kullanmaya başladım. Daha sonra tankı güvenli bölgeye çektik ve başına bir iş gelmemesi için de bir süre burada bekledik" ifadelerini kullandı.
15 Temmuz gibi karanlık bir gecenin bir daha yaşanmamasını temenni eden Özbey, darbecilerin gereken cezaları almasını istedi. Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini de belirterek, "Benim en büyük hayalim polis olmaktı. 1 gün de olsa bu hayalim yerine geldi. İkinci bir hayalim daha var. O da dünya gözüyle Cumhurbaşkanımızı görmek ve ellerinden öpmek" diye konuştu.
Hain darbe girişimi gecesi darbecilerden alınan tankı kullanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
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