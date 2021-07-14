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Hain darbe girişiminin 5. yılında iş dünyasından "milli birlik ve beraberlik" mesajı: (2) - Son Dakika

Hain darbe girişiminin 5. yılında iş dünyasından "milli birlik ve beraberlik" mesajı: (2)

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:30
Hain darbe girişiminin 5. yılında iş dünyasından

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında yaptığı hainliği unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "Türk halkının, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu güçlü demokrasi...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında yaptığı hainliği unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "Türk halkının, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu güçlü demokrasi mücadelesi, dillendirilmese dahi, biliyoruz ki tüm dünyanın gıpta ettiği, örnek aldığı bir beraberlik örneği olarak tarihin sayfalarına işlenmiştir." dedi.

Kaan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 15 Temmuz 2016'nın her bir Türk vatandaşı için, Türkiye'ye kara bir sayfa yazma amacında olan hain bir girişimin milletçe boşa çıkarılmasının, özgürlüğün, vatan sevgisinin, demokrasinin ve ülke onurunun her şeyin üzerinde tutulduğunun bir tezahürü olarak ortaya koyulan mücadelenin şanlı tarihi olduğunu söyledi.

Demokrasi katili hainlere yaşlı, genç, kadın, erkek herkesin büyük bir öfke ile karşı durduğu o karanlık gecede milletin, tüm dünyaya bir kez daha demokrasi tutkusunu gösterdiğini, birlik beraberlik dersi verdiğini hatırlatan Kaan, şunları kaydetti:

"Bizler de MÜSİAD olarak, darbe girişiminin hemen ardından tepkimizi ortaya koyduk ve birçok STK henüz nabız yoklaması telaşındayken biz bu hain ayaklanmaya karşı o akşam duruşumuzu net biçimde ifade ettik, alanlarda darbecilere karşı mücadele verdik. Bulunduğumuz yurt içi ve yurt dışındaki her bir noktada milletimizin karşı karşıya kaldığı hainliği anlattık. Haksızlığın, kumpasın ve yıkıcı planların iç yüzünü nefesimiz yettiğince ifade ettik, dünyada bu yönde kamuoyu oluşturmak adına var gücümüzle çalıştık.

Yurt içinde 89 noktada, yurt dışında 95 ülke, 225 noktadaki tüm şube ve temsilcilerimiz, etkin bir şekilde bu çalışmalara kendi çabalarıyla ayrıca destek verdi. Bulunduğumuz tüm ülkelerde o gece yaşananları doğru ve net şekilde kamuoyuna anlatmak için iletişim faaliyetleri yürütüyoruz. Diğer yandan 15 Temmuz gecesini ve ardından yaşananları gelecek nesillere aktarabilmek adına içerikler oluşturduk, kitap ve bilgilendirici yayınlar hazırladık."

15 Temmuz'da yaşananları doğru şekilde aktarmak ve anlatmak için yaptıkları diğer çalışmalar hakkında bilgi veren Kaan, 15 Temmuz'u da, yapılan hainliği de unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını dile getirdi.

Kaan, Türk halkının, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu güçlü demokrasi mücadelesinin, dillendirilmese dahi, tüm dünyanın gıpta ettiği, örnek aldığı bir beraberlik örneği olarak tarihin sayfalarına işlendiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere, devletin çeşitli kademelerinde kümelenen FETÖ mensupları, devletimizin titizlikle yürüttüğü operasyonlar neticesinde tasfiye edilmektedir. Devletimizin bu alandaki mücadelesinin, ilk günden itibaren hiçbir şekilde sekteye uğramadan kararlılıkla sürdüğüne tanıklık ediyoruz. Allah bizlere, bu cennet vatanımıza bir daha, kirli eller tarafından organize edilen böylesine hain girişimler, hazin günler, geceler yaşatmasın. Bizler, o gece yaşanan zulmü de hain darbe girişimini de unutmayacağız, unutturmayacağız.

Bu vesileyle, 15 Temmuz'da canını ortaya koyarak alanlara çıkan ve vatan müdafaasında bulunan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, o gecenin hazin izlerini ömür boyu bedenlerinde taşıyacak olan gazilerimize ve bir an bile düşünmeden, hiçbir bahanenin ardına sığınmadan vatanı için sokaklara çıkan her bir kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin yazmış olduğu destanın yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzü tebrik ediyorum."

"Hain darbe girişimi, ülkemizin demokrasisini, refahını ve güvenliğini hedef almıştır"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de demokrasiye sahip çıkmak için canlarını ortaya koyan tüm vatandaşları ve güvenlik güçlerini saygı ve minnetle andıklarını kaydetti. Kaslowski, şunları kaydetti:

"Bu hain darbe girişimi, ülkemizin demokrasisini, refahını ve güvenliğini hedef almıştır. 15 Temmuz'un hemen ardından uluslararası medyada yayınladığımız ilan metninde de ifade ettiğimiz üzere, demokrasiye müdahaleler ancak demokratik standartları yükselterek ve hukukun üstünlüğünü güçlendirerek önlenebilir.

Bu kapsamda darbe girişiminin beşinci yılını geride bırakırken, demokrasi, özgürlükler, hukuk devleti, adalet ve refah boyutlarında ülkemizi en yüksek standartlara kavuşturmak toplumumuza karşı en önemli sorumluluğumuzdur."

"FETÖ'nün uluslararası riski bertaraf edilmeli"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise FETÖ mensuplarının Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı paralel bir devlet yapılanmasını diğer ülkelerde de oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, FETÖ'nün arz ettiği uluslararası tehdide karşı içte olduğu gibi dışta da mücadele edilmesi gerektiği söyledi.

FETÖ yapılanmasının devlet içinde paralel yapılanmasını sürdürürken, bir yandan da eğitim kurumu ve dernekleri aracılığı ile bu yapılanmasını gölgeleyerek gizli örgütlerde görülen şekli ile derin bir planlama ile devletin her kademesine sızdığını hatırlatan Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belirli bir güce ulaştıktan sonra da devleti ele geçirmeye çalıştılar. Ne var ki 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız sağlam duruşu ve vatandaşlarımızın dirayeti ile büyük bir tokat yemiş oldular. Bu haşhaşi yapı ülkemizde başaramadığı bu girişimi diğer ülkelerdeki örgütlenmeleri ile sağlamaya çabalamaktadır. FETÖ, öncelikle politikacı ve işadamlarından oluşan bir lobi faaliyet ağı oluşturmakta, sonrasında örgüt mensuplarını bu yolla kritik pozisyonlara getirmekte ve stratejik noktalara bu elemanlarını yerleştirmektedir. FETÖ bu çalışmaları ile uluslararası tehdide yol açmaktadır.

Unutmayalım ki bu örgütün kalkışması bize pahalıya mal olmuştur. 15 Temmuz gecesi 1,4 milyar TL'lik maddi zararın yanında bunun akabinde bozulan Türkiye imajı, kredi geri ödememe riski, prim ve faizlerin yükselmesi, döviz kurlarının bir anda artması, turizm gelirlerinin düşmesi, ülkeye giren yabancı yatırımcıların azalması ve mevcut yatırımcılardan çıkış yapanların olması beraberinde büyümenin azalması nedenlerle verilere göre 123,4 milyar TL ile ülkemizin ekonomisinde ve marka değerinde kayıplar yaşanmıştır."

FETÖ'nün uluslararası riskinin bertaraf edilmesi gerektiğine işaret eden Aydın, Türkiye'ye bu hainliği yapan ellerin rahat durmadığını, uluslararası bir risk oluşturduğunu dile getirerek, "Bu nedenle yaşadığımız bu acı büyük tecrübeyi en güzel şekli ile muhataplarımıza anlatarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda diplomasi trafiğimizi durmaksızın sürdürmemiz gerekmektedir. Uluslararası riski bertaraf edebilmek için FETÖ'ye karşı içte olduğu gibi dışta da mücadele edilmelidir." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz, Darbe, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hain darbe girişiminin 5. yılında iş dünyasından 'milli birlik ve beraberlik' mesajı: (2) - Son Dakika Ekonomi


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